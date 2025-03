Cultura La serata del Mazzeiweek.it 2025

Stasera alle 18.30 appuntamento nella Sala consiliare del Comune di Palaia in piazza della Repubblica per una serata del Mazzeiweek.it 2025 che prevede un convegno scientifico: Filippo Mazzei e la Medicina. L’Intelligenza artificiale nella Sanità. E’ notoria per gli studiosi del pensiero illuminista toscano la grande amicizia instaurata tra Filippo Mazzei e la Famiglia Vaccà Berlinghieri, che nacque a Parigi nei giorni della Rivoluzione.

Le vicende della storia videro, fuggendo dalla stagione del terrore, Mazzei trasferirsi a Varsavia ed i Vaccà Andrea e Leopoldo nella più liberale Londra: bellissimo fu il ritrovarsi dei tre a Pisa con il rientro del Mazzei in Toscana nel 1792 quando scelse di passarci gli ultimi anni della propria vita. E così, mentre Leopoldo, ufficiale napoleonico, seguiva l’esercito del grande Corso, sempre più crebbe in Pisa il rapporto amicale del Mazzei con Andrea, uno dei personaggi più eminenti tra i maestri della scienza medica e chirurgica, che nelle sue lezioni di anatomia non perdeva mai occasioni di parlare di democrazia e libertà.

Ed è in nome della professione medica, dell’amicizia, del valore democratico che accomuna Mazzei ai Berlinghieri ogni anno il Circolo Filippo Mazzei inserisce una tappa nelle colline pisane a Palaia, portando memoria storica del secolo dei lumi con riflessioni scientifiche in un convegno e un momento di break volto alla valorizzazione del food pisano fino alla visita del tempio di Minerva Medica, opera del grande architetto Castinelli e dono nel 1823 di Andrea Vacca Berlinghieri alla memoria del padre.

Oltre ai saluti di Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa, e di Marica Guerrini, sindaco di Palaia interverranno Giuseppe Figlini, presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Pisa, Emanuele Neri, presidente della Scuola interdipartimentale di medicina Aoup, Federico Davini, direttore Sd Toracica mininvasiva e robotica Aoup. A moderare Teresa Sichetti, vicepresidente del Circolo culturale Filippo Mazzei. Alle 22 la visita presso il Tempio di Minerva al costo di 5 euro, guidata dal professore Giovanni Fascetti.