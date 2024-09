Cucina e ricordi, memorie al tempo delle casalinghe

Un viaggio nel passato. Con al centro la cucina, fra momenti di vita ed amicizie che restano per sempre. "Imbandivamo con poco, Anna e le altre - La cucina al tempo della casalinghe", è il bel libro di Giovanna Baldini. Un pezzo di storia, infarcito di ricette. Ma non una semplice raccolta: un piccolo tesoro, un quaderno tramandato di generazione in generazione, testimone silente di momenti di vista, di gesti amorevoli e sapori che intrecciano il destino dei singoli personali e delle loro vicende. Un viaggio dentro affetti e momenti straordinari, di anni lontani e in bianco e nero, belli e struggenti che rievocano pentole accesi sui fornelli e profumi di un tempo. C’è la trippa e il minestrone di lenticchie, il risotto alla zucca e il coniglio alla senape, gli amaretti di Santa Cristiana e il Nocino, lo sformato di carciofi e quello di verdure, fra arrivi, partenze, , memoria e futuro. Un libro da gustare, attraversando epoche ed anni, capitoli del nostro territorio e delle sue tradizioni. Alcune rimaste, altre un po’ sbiadite. Giovanna Baldini, l’autrice, è nata a Ponte a Egola e vive a Pisa, docente di lettere è impegnata in attività di volontariato carcerario. Per Ets ha già pubblicato alcuni volumi.

C. B.