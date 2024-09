Crv: "Pronti a fare la nostra parte. Rinnoviamo la vicinanza al territorio"

VOLTERRA

"Ci siamo anche noi". È questo il messaggio che Cassa di Risparmio di Volterra Spa lancia alle popolazioni della Val di Cecina colpite dall’alluvione. La Crv ha disposto un plafond di 30 milioni di euro come sostegno immediato per imprese e famiglie danneggiate dagli eventi atmosferici delle province di Pisa e Livorno. "Mettere a disposizione un sostegno immediato per i primi interventi di bonifica e di ripartenza – commenta il Direttore Generale della Cassa, Stefano Pitti – è il modo concreto con il quale la Cassa vuol dimostrare la vicinanza a un territorio duramente colpito dall’ondata di maltempo. Sappiamo che i primi giorni sono i più difficili per questo il nostro obiettivo è stato creare uno strumento che fosse veloce per aiutare già da subito, in questa fase. Cassa di Risparmio di Volterra rinnova così il sostegno e la vicinanza al territorio e supporta imprese e famiglie danneggiate dagli eventi atmosferici di lunedì 23 settembre che hanno interessato i Comuni di San Vincenzo, Castagneto Carducci, Monteverdi Marittimo, Montecatini Val Di Cecina, Pomarance, Guardistallo, Sassetta".

La Cassa di Risparmio di Volterra ha stanziato due plafond: uno di 10 milioni di euro per finanziamenti a famiglie e privati a tasso zero di importo massimo fino a 15 euro e durata fino 24 mesi e uno di 20 milioni di euro per finanziamenti ad aziende al tasso euribor -0,50% di importo massimo fino a 50 mila euro e durata fino 60 mesi.

"Chi ha subito danni a seguito dell’ondata di maltempo, cliente o meno della banca – continua il direttore – potrà presentarsi presso le Filiali e Agenzie CRV per accedere alle soluzioni di finanziamento con tempistiche rapide e agevolate per la concessione. Già da lunedì nelle nostre filiali cittadini e imprenditori potranno chiedere informazioni sulle soluzioni finanziarie messe a disposizione. Abbiamo ridotto al minimo la richiesta di documentazione necessaria per facilitare l’accesso a questi strumenti. Insomma, noi ci siamo e siamo pronti a dare una risposta".