Crv premiata al Bancassurance Forum. Merito del progetto "Academy"

VOLTERRA

La Cassa di Risparmio di Volterra è stata premiata durante il Future Bancassurance Forum, evento annuale di riferimento per il settore della bancassurance, che si è svolto presso l’Hotel Principe di Savoia a Milano lo

scorso 20 novembre. Giunto alla sua dodicesima edizione, il Forum ha visto la partecipazione di esperti, operatori bancari e rappresentanti delle compagnie assicurative, con l’obiettivo di esplorare le prospettive del settore bancassicurativo.

L’istituto bancario volterrano è stato premiato per l’impegno profuso nell’educazione finanziaria sul proprio territorio attraverso il progetto Crv Academy, un progetto con il quale la banca contribuisce alla diffusione

delle competenze finanziarie, assicurative e previdenziali nelle scuole e non solo.

"Da sempre la Cassa offre l’opportunità agli studenti di arricchire il proprio bagaglio scolastico su tali temi, per prepararli al futuro universitario o lavorativo ma soprattutto per aiutarli a prendere decisioni di finanza

personale più consapevoli che aiuteranno il nostro territorio a preservare la ricchezza immobiliare e finanziaria esistente e a far crescere i risparmi, con un occhio attento al tema previdenziale che rappresenterà per questi ragazzi la principale sfida per il futuro", ha dichiarato Stefano Pitti, Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Volterra Spa, che aggiunge "Desidero condividere questo riconoscimento con tutti i colleghi che insieme a me si prestano per fare lezione e dialogare con gli studenti, il Prof. Salvini dell’Itc Niccolini di Volterra con il quale abbiamo avviato questo percorso tanti anni fa e tutti i professori e dirigenti scolastici che hanno aderito con le loro classi e i loro istituti al progetto".