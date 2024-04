Crv, educazione finanziaria a Siaf: "Ottima occasione per gli studenti"

VOLTERRA

Si è concluso nei giorni scorsi alla Siaf si è concluso il percorso di educazione finanziaria per le scuole organizzato dalla Cassa di Risparmio di Volterra con la gara finale e la proclamazione degli studenti vincitori che potranno lavorare per 3 mesi nella banca con un tirocinio extra curriculare retribuito. Stefano Pitti, direttore generale Crv ha dichiarato: "Voglio ringraziare prima di tutti gli oltre 60 studenti delle scuole Niccolini di Volterra, Pacinotti di Pisa, Cattaneo di Cecina e Fermi di Pontedera, i loro insegnanti e i dirigenti scolastici che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa; un sentito grazie anche alla Fondazione Crv che ha messo a disposizione il Campus Siaf, al professore Alessandro Salvini del Niccolini, a Sonia Ceramicola dell’agenzia formativa Teseo e a tutti i colleghi della banca. Spero che gli studenti, grazie a questa iniziativa, abbiamo acquisito delle minime competenze per una più consapevole pianificazione del futuro per il loro benessere finanziario e quello delle proprie famiglie, oltre ad una sana curiosità che li porti ad aggiornarsi continuamente su tali argomenti". Per Salvini, vice preside dell’istituto Niccolini, "gli esperti della Cassa hanno offerto agli studenti preziosi momenti formativi che hanno rappresentato un grande valore aggiunto rispetto alla tradizionale didattica fruita in classe".