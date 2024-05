Cronisti in classe. L’edizione da record termina con tanti premi. Vince la Curtatone

PONTEDERA

La ventiduesima edizione del Campionato di giornalismo-progetto Cronisti in classe di Qn-La Nazione da ieri mattina è in archivio. Al Museo Piaggio, uno dei gioielli di Pontedera e della provincia di Pisa, ha avuto luogo la premiazione delle classi in base alle risultanze del lavoro della giuria e ai riconoscimenti attribuiti dai tanti sponsor che anche quest’anno hanno supportato l’iniziativa. Tablet, e-book, fotocamere, libri, buoni e tanti gadget per tutti.

I numeri. Quarantuno le classi partecipanti, 39 le pagine realizzate dai ragazzi in collaborazione con gli insegnanti e pubblicate dall’8 febbraio al 7 maggio. Quasi novevento alunni, studenti e studentesse coinvolti per un totale di dieci Istituti comprensivi (Pertini di Capannoli Lajatico Terricciola, Niccolini di Ponsacco, Curtatone e Montanara e Gandhi di Pontedera, Carducci di Santa Maria a Monte, King di Calcinaia e Fornacette, da Vinci di Castelfranco, Banti di Santa Croce e Staffoli, Buonarroti di Ponte a Egola e Sacchetti di San Miniato).

La giuria, composta dai dirigenti scolastici di Pontedera Maria Giovanna Missaggia (Ipsia Pacinotti), Lucia Orsini (Liceo Montale), Pierluigi Robino (Itis Marconi) e Luigi Vittipaldi (Itcg Fermi) e dai colleghi della redazione di Pisa Pontedera de La Nazione, ha scelto la pagina sui poveri e l’attività della mensa della solidarietà realizzata dalla 2^ A della Curtatone e Montanara di Pontedera per il primo premio. Al secondo posto la 2^ D della Gandhi (inchiesta sulla lettura), terzo posto per la 4^ e 5^ della Primaria Giusti di La Scala di San Miniato (Istituto comprensivo Sacchetti) con la pagina sulle agorà a scuola.

Migliore vignetta è stata scelta quella realizzata dalla 2^ B della Secondaria Mandela di Staffoli (Istituto comprensivo Banti di Santa Croce), il disegno di un cervello relativo all’approfondimento sull’intelligenza artificiale. Miglior pagina Green quella della 5^ A della Primaria Carducci di Santa Croce (Comprensivo Banti) sul riscaldamento globale e l’intervista al professor Mancuso. Targa per i 165 anni de La Nazione alla 2^ della Secondaria di Santa Maria a Monte e premio Superclick (più voti sul sito Cronisti in classe) alla 2^ E della Secondaria Sacchetti di San Miniato.

Non tutte le classi, per impegni didattici o per questioni logistiche relative al trasporto, non hanno potuto essere presenti alla premiazione alla quale erano state invitate, per ragioni di spazio, solo delegazioni delle classi partecipanti. Il sindaco Matteo Franconi ha portato il saluto dell’amministrazione comunale parlando del ruolo fondamentale dei giornali e dell’informazione mentre Riccardo Costagliola, presidente della Fondazione Piaggio ha ricordato le varie iniziative che il Museo Piaggio mette in piedi ogni anno anche per le scuole e i giovani. A fare gli onori di casa per La Nazione il responsabile delle pagine di Pontedera Nicola Pasquinucci e gabriele Nuti che ha coordinato il Campionato di giornalismo.