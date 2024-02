Crolla muro a Tirrenia: 11 evacuati. Giù controsoffitto, asilo chiuso

Piogge abbondanti nella notte hanno fatto crollare un muro sul litorale. Per fortuna non ci sono stati feriti. Allagamenti, poi, nelle strade di Tirrenia. In via delle Eriche, alle 3 di notte, un muro di contenimento di un terrapieno, sull’unica via d’accesso a 4 unità abitative, ha provocato l’evacuazione di 11 persone. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona.

E a causa di un allagamento, la strada statale 67 Bis "Tosco Romagnola", è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 10,400 al km 14,600 in località Arnaccio. Riaparta poi nel pomeriggio a senso alternato.

D’altra parte dal Lamma le prevsioni erano state: "Fino a martedì, piogge diffuse più abbondanti sulle aree occidentali dove potranno risultare localmente persistenti. Possibilità di locali temporali sulle zone occidentali".

È rimasto chiuso ieri l’asilo nido a gestione indiretta Nido d’Infanzia San Rossore a Pisa. Nella notte, probabilmente a causa dell’intensa pioggia, si è verificata la caduta di due elementi leggeri del controsoffitto in una porzione limitata della struttura, provocando l’entrata di acqua in un’aula dell’asilo dove è presente anche la cucina. Considerata l’esigenza di verificare il normale funzionamento della cucina e dei quadri elettrici, l’asilo nido è rimasto chiuso e le famiglie sono state avvertite.

Sul posto, il vicesindaco con delega all’edilizia scolastica Raffaele Latrofa: "Dopo aver ricevuto rassicurazioni dai tecnici, che hanno escluso l’esistenza di problemi strutturali al controsoffitto – spiega il vicesindaco con delega all’edilizia scolastica Raffaele Latrofa - gli stessi hanno riscontrato che il problema è stato causato da infiltrazioni nel solaio, dovute al cattivo smaltimento delle acque meteoriche. Sono stati subito avviati gli interventi da parte della ditta incaricata della manutenzione degli edifici scolastici per il ripristino del controsoffitto, in modo da assicurare già da domani la fruibilità della struttura. Non sono stati riscontrati problemi né al funzionamento della cucina né ai quadri elettrici. Per la giornata di domani (oggi), a mero titolo precauzionale, rimarrà interdetta solo una piccola porzione".