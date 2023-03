Criticità Progetti Curiosità

Quando l’assessore Mattia Belli è venuto in classe e ha risposto alle nostre domande ci ha "confessato" che Montecastello non è stato valorizzato con una ristrutturazione adeguata. In effetti era previsto un restauro, ma l’obbligo forzato di costruire il nuovo Polo Carlesi non ha permesso all’amministrazione di investire nuovi fondi. Ci ha detto che il prossimo intervento nel borgo riguarderà piazza Malaspina che verrà pavimentata per renderla più fruibile per gli eventi estivi. Dopo la pandemia l’unico punto di ristoro esistente ha chiuso, ma prossimamente aprirà un nuovo locale che si spera attiri anche i turisti.

Nel racconto avvincente dell’assessore abbiamo scoperto un aspetto folcloristico. Nell’attuale via IV Novembre in mezzo alle case si trova quello che un tempo era "L’oratorio di Madonna di via Piana" al quale i paesani "madonnai" erano affezionati. Durante il "festone", quando l’immagine della Madonna veniva trasferita nella Pieve, all’interno del borgo si erano create rivalità: i "madonnai" venivano derisi con la belata da quelli della Pieve perché il loro simbolo era una capra raffigurata sulla bandiera.