Crescono le farmacie comunali Utile di bilancio da 300mila euro Nuovi servizi a portata di App

di Carlo Baroni

Un utile netto di oltre 300mila euro. Il consiglio comunale ha approvato il bilancio dell’Azienda Speciale Farmacie, un esercizio 2022 importante che porta nelle casse del municipioun dividendo pari all’85%, per un valore complessivo di oltre 250mila euro. "La nostra azienda gestisce le due farmacie comunali di San Miniato e non vuole smettere di crescere e di migliorarsi, nella prospettiva di un processo di miglioramento continuo - dichiarano il direttore Luigi Giglioli e il presidente Andrea Gronchi -. E anche nel 2023 porteremo avanti un notevole percorso di investimenti, mirati allo sviluppo e all’integrazione dei servizi".

Dal 2 maggio alla farmacia 1 di San Miniato Basso sarà possibile eseguire esami ematici di controllo e, grazie al nuovo servizio di telemedicina, sarà possibile eseguire esami come l’elettrocardiogramma (con referto in 20 minuti), l’holter cardiaco e l’holter pressorio, prenotando direttamente in farmacia o tramite la app. E proprio attraverso la app il cittadino potrà prenotare appuntamenti o giornate informative, avere informazioni sui servizi orari di apertura e guardia farmaceutica e, da giugno, procedere alla prenotazione dei prodotti (anche con ricetta) e ritiro in farmacia con la formula di ritiro prioritariosalta la fila. Questi servizi saranno attivi anche alla farmacia comunale n 2 di San Donato da settembre, dato che ad agosto, durante la chiusura per ferie, nei locali verranno svolti lavori di ristrutturazione e restyling degli spazi, investimenti ottenuti dal bando Pnrr per la coesione territoriale, che consente lo sviluppo delle farmacie rurali sussidiate. Le due farmacie nel 2023 installeranno inoltre 2 defibrillatori, divenendo presidi sanitari cardio protetti.

Da novembre inizieranno anche i lavori di ampliamento anche per la farmacia di San Miniato Basso, ulteriori 100 mq che serviranno ad incrementare l’attuale spazio. "Le farmacie comunali svolgono un servizio importante, di vicinanza ai cittadini, che produce anche utili - dice il sindaco Simone Giglioli -. L’ampliamento della farmacia di San Miniato Basso è importante e necessario per restare al passo con i tempi e con le esigenze e per mettere in grado la struttura di accogliere nuovi servizi".