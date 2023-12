Corsa a sindaco, Rocchi si presenta: "Capannoli ritrovi la propria anima"

Un cerchio con il nome della candidata al centro, una pennellata verde sulla sommità e un’altra azzurra sulla base. Un richiamo semplice al cielo e al colore delle colline ma in ordine invertito per segnare un cambio di passo. Un inno all’essenza per tornare a recuperare l’identità. È stato inaugurato il comitato elettorale di Silvia Rocchi. Ieri pomeriggio nella centralissima piazza del Popolo di Capannoli la candidata ha presentato simbolo e sede di quello che è il progetto civico sposato già dalle attuali forze di opposizione di centro destra, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, e da Italia Viva in vista delle elezioni amministrative del prossimo 9 giugno. A fine ottobre l’imprenditrice, già a capo del Centro commerciale naturale di Capannoli e Santo Pietro, aveva annunciato in una conferenza stampa la sua volontà di candidarsi, mettendosi a capo di un progetto civico aperto a chiunque volesse condividere una certa idea di territorio.

"Crediamo che Capannoli e Santo Pietro abbiamo bisogno di ritrovare l’anima, l’identità – ha detto Silvia Rocchi –. Siamo la porta dell’Alta Valdera, vogliamo che i nostri diventino paesi belli in cui vivere. Quando abbiamo iniziato a pensare al progetto, ci siamo immaginati paesi curati con la possibilità di servizi ai turisti e un commercio fiorente, insomma diversi da come sono adesso. Crediamo in un futuro con i cittadini al centro della vita amministrativa".

La lista si chiama "Silvia Rocchi sindaco" e sono già stati annunciati gli incontri tematici per sviscerare problemi e soluzioni in partenza da gennaio. "Un laboratorio di idee – ha spiegato la candidata – che abbiamo voluto chiamare Capannoli Santo Pietro Lab, ci sarà modo di approfondire dei temi specifici con dei professionisti del settore e sarà un modo per far conoscere gli altri membri della lista. Sono onorata che le forze politiche di centrodestra e Italia viva abbiano deciso di appoggiarmi, anche se questo non toglie la mia natura civica. Quella di oggi è una partenza ufficiale: siamo tante cinture bianche con l’obiettivo di diventare tutte cinture nere".