Sicurezza stradale, task force di pattuglie: “Meno morti e incidenti”

Pontedera, 14 gennaio 2025 – La polizia locale dell’Unione Valdera e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno sottoscritto un accordo triennale che prevede controlli congiunti sulle strade dei comuni dell’Unione tra agenti della polizia locale e addetti della Motorizzazione Civile di Lucca. “Gli obiettivi principali sono quelli di diminuire il numero delle vittime a seguito di sinistri stradali – spiega il comandante della polizia locale Francesco Frutti – aumentare i controlli tecnici su strada, essendo considerati quest’ultimi un elemento essenziale per migliorare la sicurezza stradale, ridurre le emissioni dei veicoli e contribuire a evitare la concorrenza sleale nel trasporto stradale derivante dall’accettazione di diversi livelli di controllo negli stati dell’Unione Europea”.

“Ringrazio la Motorizzazione Civile di Lucca per il prezioso ed importante accordo stipulato – ancora le parole di Frutti – Questo importante passo rappresenta un rafforzamento delle attività che riteniamo centrali e fondamentali per garantire la sicurezza stradale e la tutela dei cittadini”. Per la presidente dell’Unione Valdera Arianna Buti “queste tipologie di controlli congiunti, oltre a migliorare l’efficacia delle verifiche sul rispetto delle normative, offriranno una preziosa opportunità di crescita professionale per gli agenti e gli ufficiali impegnati in queste attività”. “L’acquisizione di nuove competenze tecniche e operative contribuirà ad elevare il livello complessivo del nostro corpo di polizia locale, consolidando il suo ruolo di presidio essenziale per la sicurezza della comunità – agiunge Buti – Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa collaborazione e ribadisco il nostro impegno nel continuare a lavorare per garantire strade più sicure e una sempre maggiore professionalità dei nostri agenti”.

“Siamo orgogliosi di supportare l’accordo tra la Motorizzazione Civile di Lucca e la nostra polizia locale – il commento di Matteo Franconi che nell’Unione Valdera ha la delega alla polizia locale – Sottolinea l’importanza fondamentale dei controlli sul trasporto merci per garantire la sicurezza stradale e tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini. L’Unione Valdera ha sempre creduto fermamente nella necessità di investire in formazione e aggiornamento continuo per il personale della polizia locale. Questi investimenti sulla formazione del personale riflettono il nostro impegno concreto nel garantire un servizio sempre più efficiente e in linea con le esigenze del territorio. Siamo consapevoli che solo attraverso una collaborazione efficace tra istituzioni e un’attenzione costante alla qualità dei controlli sia possibile migliorare la sicurezza stradale e garantire una maggiore tutela per tutti i cittadini, dagli automobilisti agli operatori del settore trasporti”.

