Contro gli abusi. Sport in campo alla Bellaria

La tutela dei minori in ambito sportivo. È in programma per sabato primo febbraio un seminario tecnico su quello che in gergo viene chiamato Safeguarding. Un’iniziativa organizzata dall’Asd Bellaria di Pontedera. Con Safeguarding si intende l’insieme di procedure e pratiche volte a garantire che i minori e le minori che frequentano contesti di supporto formali o informali siano sempre tutelati. Una tutela che in ambito sportivo vuol dire creare un ambiente sicuro dove tutti possano partecipare alle attività senza timore di subire danni fisici o emotivi; ma anche essere pronti a reagire di fronte a eventuali segnalazioni. In poche parole vuol dire mantenere e creare un ambiente positivo e inclusivo, senza abusi né discriminazioni di alcun genere.

La giornata di formazione organizzata alla Bellaria comincerà alle 9.30 con i saluti del presidente dell’associazione sportiva Christian Martini a seguire i saluti istituzionali di Arianna Buti, presidente dell’Unione Valdera e di Alessandra Nardini, assessora regionale alle politiche di genere. Ad entrare nello specifico ci penserà il magistrato Beniamino Deidda con una lectio magistralis, a seguire dibattito e spazio per le domande. Saranno presenti: Simone Cardulto presidente regionale CONI Toscana, Marica Guerrini pari opportunità Unione Valdera, Mattia Belli assessore allo sport del Comune di Pontedera, Arianna Cecchini sindaca del Comune di Capannoli, Giacomo Tarrini sindaco del Comune di Chianni e Giacomo Gozzini presidente CONI Pisa. Le conclusioni sono affidate alla vicesindaca di Pontedera Carla Cocilova. All’iniziativa sono state invitate le associazioni e le società sportive della provincia di Pisa.