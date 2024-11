Consulte di quartiere al via: "Occorre stare con la gente mettendoci la faccia"

Consulte di quartiere per rinnovare la partecipazione dei cittadini alla vita politica di Ponsacco. Le riunioni inizieranno nel mese di novembre e le consulte ricalcheranno la divisione della recente suddivisione del territorio comunale in contrade. Lo annuncia il sindaco Gabriele Gasperini in un video sui suoi canali social. Per l’area intorno a via Valdera P (contrada di Appiano) le riunioni si terranno al bar la Mostra, per il centro storico (contrada Castello) al circolo Toniolo, per la zona che confina con Perignano (contrada Poggio San Giorgio Spicciano) al don Bosco, per Camugliano (contrada Petriolo) all’osteria Dalla Bianca, per Val di Cava (La Ripa) al circolo Arci e per le Melorie (il Gabbiano) al circolo La Luna.

"A breve saranno comunicate le date — spiega — bisogna che l’amministrazione e in primis il sindaco ci metta sempre la faccia per ricucire il rapporto sfilacciato con la cittadinanza. So che riceveremo critiche, ma ritengo che l’importante sia stare con la gente, ascoltare ciò che non funziona e soprattutto ricevere suggerimenti per ciò che può essere fatto meglio". Prende così vita uno degli elementi che Gasperini aveva presentato durante i mesi di campagna elettorale. Un aspetto inserito nel programma alla voce "rapporti con i cittadini e le attività del territorio". Un legame, secondo la coalizione di governo, da rafforzare mettendo in campo una serie di azioni: la revisione dei comitati di quartiere, l’attivazione delle Consulte settoriali (sport, commercio, associazionismo, urbanistica, eventi culturali), l’istituzione di un premio annuale dedicato ai cittadini che si siano distinti e che abbiano recato lustro a Ponsacco, l’apertura di uno sportello multifunzionale di sevizi comunali nella frazione di Val Di Cava e infine con una riformulazione del servizio segnalazioni di disagi e disservizi con introduzione di tempi certi nelle risposte e negli interventi. Intanto il primo elemento a essere inserito sarà proprio l’istituzione delle consulte partendo dalla geografia delle contrade. Nell’attuale statuto comunale di Ponsacco all’articolo 5 si specifica che il Comune può promuovere la costituzione di Consulte quali organismi di partecipazione. Questi "costituiscono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, singoli cittadini, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, enti, istituzioni, individuati dal Consiglio Comunale nelle specifiche deliberazioni istitutive; le Consulte esercitano funzioni consultive su specifici ambiti dell’attività dell’Amministrazione nei confronti della Giunta e del Consiglio". Infine sarà sempre compito del Consiglio istituire la composizione delle consulte e le modalità di nomina.