Conoscere l’Alzheimer, il corso: "Sì a una rete di sostegno unitaria"

Un corso pratico gratuito, sul tema Alzheimer, di cinque incontri in videoconferenza con formatori esperti della durata di 45 minuti con un ampio spazio per le domande ai relatori. È quanto organizzato e promosso da vari Lions Club italiani, tra cui quello di Pontedera, a partire dalla prossima settimana. I Lions, già da diversi anni, in collaborazione con docenti qualificati, stanno portando avanti momenti di formazione e informazione per chi assiste a casa persone con questa patologia. E l‘iniziativa si struttura, anche sul territorio locale, proprio in questa logica.

"C’è grande attenzione su questi temi anche da parte delle istituzioni - spiega la vicesindaca e assessora al sociale del comune di Pontedera Carla Cocilova - l’Alzheimer è una patologia che va ad incidere sul nucleo familiare della persona interessata e per questo è fondamentale fornire tutte le competenze ed essere consapevoli della necessità di una rete di sostegno unitaria".

"Il Lions Club Pontedera sta promuovendo in Valdera una azione di aiuto e sostegno per familiari e caregiver di persone con Alzheimer. Una azione svolta in rete con l’azienda Usl Toscana nord ovest e la Società della Salute Valdera, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Tartaruga di Pisa - spiega il presidente Lions Club Pontedera Luca Della Santina - Sono tutti temi di grande rilevanza. Ricordo ancora la notevole partecipazione alla conferenza che organizzammo nel 2023 in collaborazione con il Comune di Pontedera sul tema Dopo di Noi, Disabilità, Alzheimer e Amministratore di Sostegno". Primo incontro il 24 aprile alle ore 20.45. Per informazioni e adesioni [email protected].