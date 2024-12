Confesercenti: vicinanza, supporto e regali ai ragazzi delle comunità

Confesercenti Pontedera ha deciso di donare alla comunità a dimensione familiare per minori di Pontedera gestita dalla Cooperativa Arnèra alcuni regali per i ragazzi delle comunità, con la presenza dell’Assessore al Commercio Alessandro Puccinelli. "Voglio ringraziare le nostre presidentesse Valentina Aurilio e Futura Cavallini che insieme al direttivo di Confesercenti Pontedera hanno voluto donare del materiale sportivo alla comunità pontederese, coordinata dal Responsabile Lorenzo Carlotti - dichiara il Responsabile d’Area Claudio Del Sarto. In questo modo hanno portato tutta la vicinanza dal mondo del commercio cittadino alla Cooperativa Arnèra che gestisce la comunità minori svolgendo un servizio essenziale per l’affermazione dei minori attraverso percorsi di accoglienza e sostegno. La nostra associazione di categoria da alcuni anni è promotrice, tramite i nostri associati, di alcune donazioni nel periodo natalizio che portano vicinanza e sorrisi alla comunità cittadina".