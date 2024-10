Confesercenti, patto con la Compagnia Sabot: "Per creare eventi"

Confesercenti Valdera – Cuoio e Val di Cecina scelgono la Compagnia Sabot ed il suo direttore artistico Fabio Saccomani per sviluppare eventi e manifestazioni su tutta l’area di competenza. "Siamo molto felici – dichiarano i presidenti delle aree Futura Cavallini, Valentina Aurilio e Jonny Guarguaglini – di collaborare con un vero professionista del settore come Saccomani. L’intento della convenzione è quello di offrire un servizio eventi di qualità sotto più aspetti organizzativi sia per i commercianti che per le amministrazioni comunali delle nostre aree interessati ad affiancarsi alla nostra associazione di categoria per l’organizzazione di eventi e manifestazioni cittadine".