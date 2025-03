Conferenza dei sindaci dell’Usl. Franconi eletto nuovo presidente

La Conferenza dei sindaci dell’Azienda USL Toscana nord ovest ha nominato il nuovo presidente Matteo Franconi, sindaco di Pontedera e presidente della Società della salute Alta val di Cecina e della Valdera. "Ringrazio i colleghi per la fiducia che hanno riposto soprattutto nel metodo di lavoro che ho provato a delineare per i prossimi mesi – sottolinea il neo eletto – Il primo obiettivo è verificare a che punto sono i progetti Pnrr e non solo sulle strutture e sulle infrastrutture. In secondo luogo quello di lavorare sulle criticità dei medici di famiglia, un tema dove i Comuni e i sindaci possono avere un ruolo anche di supporto per mettere a disposizione ulteriori opportunità, a partire dall’ospitalità su alcuni territori dei medici stessi per incentivarne la presenza. Poi lavorare sul tema delle Rsa, perché i posti sono tanti ma le liste di attesa sui voucher sono altrettante e quindi capire come rimodulare determinati percorsi fatti fino ad oggi. Infine l’altro aspetto è di lavorare tutti assieme affinché, nei prossimi mesi, si possa consegnare alla Regione un documento dei bisogni e delle necessità dei territori".