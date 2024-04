"Concorso di Eleganza al Vespa Village: Vespisti in Costume d'Epoca e Rally in Programma, Premiazioni e Sfilata al Mannucci"

Grande spettacolo stamani con il Concorso di eleganza al Vespa Village. Il coloratissimo e curioso appuntamento che doveva tenersi ieri pomeriggio, rimandato a stamani alle ore 10 per maltempo. Parteciperanno vespisti con il costume d’epoca in base all’anno d’età della propria Vespa, sono ammessi veicoli immatricolati dal 1946 al 1970. Dalle 9 di stamani, sempre al Vespa Village, via alla seconda prova del Vespa Rally. Nel primo pomeriggio spazio alle premiazioni del Vespa Trophy e del campionato turistico e per finire la cerimonia conclusiva. Non ci sono particolari tour in programma nella giornata di oggi. Il Museo Piaggio resterà aperto e nel pomeriggio breakdance e skate libero al Villaggio Piaggio. L’ultimo appuntamento in programma sarà allo stadio Mannucci, dove alle 16.30 è in programma Pontedera-Olbia di Serie C. Prima del fischio d’inizio ci sarà una sfilata di Vespa con il saluto al Pontedera calcio e ai suoi tifosi. Nel pomeriggio i vespisti faranno quindi ritorno a casa, rimettendosi in marcia e portandosi nel cuore, nel proprio Paese, un ricordo sicuramente indimenticabile di questi quattro giorni.

l.b.