Conclusi tutti i lavori all’istituto Galilei

Un edificio completamente rinnovato soprattutto riguardo all’efficientamento energetico. Si sono conclusi i lavori che hanno visto la sostituzione della centrale termica, l’adeguamento dell’impianto antincendio e dell’impianto elettrico, la risistemazione del resede esterno per consentire una maggior sicurezza degli spazi. E ancora la sostituzione dei vecchi infissi, l’impermeabilizzazione del tetto sia della scuola che della palestra e l’installazione dei pannelli fotovoltaici sulla copertura piana dell’edificio scolastico. Conclusi lavori per oltre un milione di euro per l’istituto Galilei di Montopolif inanziati per l’80% dal bando regionale Por Fesr 2014-2020 rientrando tra i progetti per interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili. A questi si aggiungono i 150 mila euro per portare le luci a led in tutta la scuola, possibile grazie all’utilizzo del fondo ministeriale. Questi interventi seguono altri importanti lavori realizzati in questi anni – ricorda una nota del Comune – come la riqualificazione dell’aula di musica, il laboratorio di informatica, l’adeguamento degli spazi esterni, le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate, l’implementazione e sostituzione degli arredi e i controlli straordinari sull’edificio, per fare alcuni esempi, al fine di ottenere una scuola sempre più sicura e moderna. Gli interventi hanno permesso anche lo sviluppo dell’offerta didattica della scuola che oltre all’indirizzo musicale, vero fiore all’occhiello del comprensivo di Montopoli.

C. B.