Con la Diamanti... Montopoli brilla ovunque

MONTOPOLI

Donatella Diamanti non è una montopolese. Ma ha scelto Montopoli per viverci. Ed è anche in questa bella campagna che trae ispirazione per i suoi testi, per le sue idee che diventano storie e soggetti per serie televisive e film. Alla concittadina Donatella Diamanti ieri il Comune di Montopoli ha consegnato un riconoscimento per il suo lavoro, il suo impegno e il lustro che dà al territorio. Con questa motivazione: "La giunta del Comune di Montopoli si onora di conferire questo riconoscimento a una concittadina che ha dato lustro alla cittadina attraverso una viva attività professionale e culturale di scrittrice e drammaturga, conosciuta e apprezzata in tutto il territorio nazionale e attraverso il suo personale impegno sui temi dei diritti, della difesa e dell’emancipazione delle donne".

La cerimonia ha avuto luogo nella sala consiliare ed è stata presentata dal giornalista e direttore di GoNews Elia Billero. Presenti il sindaco Giovanni Capecchi, la vicesindaca Linda Vanni e l’assessora alla cultura Cristina Scali. "A conclusione delle iniziative del mese di marzo – ha detto il sindaco Giovanni Capecchi – abbiamo voluto inserire un riconoscimento a una donna che attraverso la passione per il proprio lavoro ha saputo raccontare al grande pubblico le tante sfaccettature dell’animo umano. Una cittadina montopolese che ha scelto di vivere nel nostro comune anche grazie a un rapporto che lega questo territorio all’arte del teatro e in particolare a un artista anticonvenzionale e irriverente come Paolo Poli. Abbiamo deciso di dare un piccolo riconoscimento a Donatella Diamanti perché attraverso le sue parole e il suo lavoro ha dato lustro alla nostra cittadina".

La Diamanti è scrittrice, docente di drammaturgia e sceneggiatura. La sua avventura televisiva è iniziata come dialoghista in "Un posto al sole" e da quel momento non si è più fermata. Fra le molte serie di cui è stata sceneggiatrice e head writer per Rai citiamo "La Squadra", "Medicina generale", "Nero a metà", "Tutto può succedere", "Pezzi unici" e i recenti "Fiori sopra l’inferno" e "Resta con me", oltre al coordinamento editoriale de "La legge di Lidia Poet", in onda su Netflix. Per il cinema ha sceneggiato il film "Viola di mare".

"È stata una bellissima mattinata! – ha commentato Donatella Diamanti – Sono grata al sindaco Giovanni Capecchi, alla vicesindaca Linda Vanni e all’assessora alla cultura Cristina Scali e a tutta l’amministrazione, per l’attenzione mostrata nei confronti del mio lavoro e per quella che in generale mostra per la cultura. Mi sono sentita davvero a casa e circondata da tantissimo affetto. Grazie dunque anche alle associazioni presenti e alle tante persone che sono intervenute. Un grazie a Katia Beni per averci fatto sorridere come sempre".