"Con il Consorzio valuteremo quello che è successo"

"Il Comune sta lavorando per fornire ai cittadini e alle aziende le informazioni utili alla compilazione della modulistica (che è molto e comlessa) per accedere ai ristori", spiega il sindaco Alberto Lenzi rispondendo al comitato per la salvaguardia di Acciaiolo, che aveva invitato l’amministrazione ad un incontro pubblico. "E’ inoltre nostra intenzione – aggiunge il primo cittadino – avere un confronto con il Consorzio 4 Basso Valdarno per le opportune valutazioni ed i provvedimenti in merito agli eventi registrati. A questo scopo verrà programmato un incontro con tutta la cittadinanza che sarà anche utile per fornire le informazioni sulle ultime disposizioni del piano nazionale di protezione civile". "Quanto accaduto deve essere trattato con il coinvolgimento di tutti gli enti deputati – si legge nella lettera – e con i colleghi sindaci dei comuni limitrofi, con i quali siamo già in contatto colpiti dal medesimo evento".