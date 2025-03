Comune attento al risparmio energetico. L’illuminazione a led arriva in molte strade

Un futuro più sostenibile e attento al risparmio energetico. Sono infatti in fase di esecuzione i lavori di efficientamento dell’illuminazione pubblica, che porteranno alla sostituzione di numerosi punti luce con moderni impianti a Led in diverse zone del paese. Un intervento significativo, dal valore complessivo di 90mila euro, interamente finanziato da fondi nazionali – spiega l’amministrzione comunale – che consentirà di ridurre i consumi energetici, abbattere i costi di gestione e migliorare la qualità dell’illuminazione pubblica, garantendo maggiore sicurezza per pedoni e automobilisti.

Le nuove installazioni interessano diverse strade e aree pubbliche, ovvero: via Marco Polo, via di Mezzo, via Sandro Pertini, Incrocio via Marco Polo - via Garibaldi, rotatoria SS439-SP2, via Pistoiese - via del Tiglio, parco via Sacco e Vanzetti, parco via Caduti di Piavola, Parcheggio via I° Maggio, parcheggio via Buozzi, Via Garibaldi, Strada Provinciale 2, Via Provinciale Vicarese, via della Botte, rotatoria Via Circonvallazione - via della Botte, via della circonvallazione, via Barontini, via Palestina-via Mei.

L’uso della tecnologia Led assicura un minor impatto ambientale, una maggiore durata degli impianti e una riduzione delle emissioni di Co2, "contribuendo così agli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dall’amministrazione comunale". "Questo intervento – conclude la giunta – si inserisce in un più ampio progetto di rinnovamento dell’illuminazione pubblica, avviato negli anni scorsi, con l’obiettivo di rendere Calcinaia un Comune sempre più efficiente e rispettoso dell’ambiente".

C. B.