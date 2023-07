Comunali, il rebus voto Il Pd verso il Giglioli bis Incognita liste civiche

di Carlo Baroni

Sono iniziate, seppur sottovoce, le manovre in vista delle elezioni per il 2024 e della corsa a sindaco per i successivi cinque anni. Cosa accadrà? Simone Giglioli, primo cittadino uscente, alla sua prima legislatura, è incamminato verso la riconferma della candidatura. Nulla di ufficiale, per carità. La politica, oggi più di ieri, ci ha abituati a cambi di rotta a volta improvvisi. Ma da un collaudato copione vuole che che a San Miniato – nella tradizione Pci-Pds-Ds-Pd – un sindaco faccia le sue due legislature canoniche.

E’ sempre stato così, di fatto, con l’unica eccezione di Pier Luigi Tonelli nella seconda metà degli anni ’80. Il centrosinistra si affiderà ancora Giglioli, in quella che sarà la prima sfida difficile per il Pd, vista l’avanzata della meloni sotto la Rocca? Lui annuisce con u sorriso e poi aggiunge: "Ancora non c’è niente di ufficiale". Ma se, diciamo a sinistra, la scelta è ormai granitica (o quasi) – qualche altro nome, già nei mesi scorsi, è circolato con insistenza, pur senza riscontri – cosa accadrà in casa degli sfidanti? E soprattutto chi saranno gli sfidanti e quali le coalizioni?

Il rebus non è di facile lettura. C’è da capire che accordo potrebbe nascere tra Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Quest’ultima compagine si è struttura in modo significativo, ha aperti un circolo, nel settembre scorso ha fatto il pienone di voti ed ha arruolato sostenitori, volti nuovi e giovani.

Forza Italia ha un leader importante, che alle precedenti votazioni ha portato Giglioli al ballottaggio, un professionista molto conosciuto e stimato: sarà Lui, Michele Altini a guidate la coalizione per tentare lo storico ribaltone? Questa semilibere oggi, stando ai rumors, la strada al momento privilegiata. Tutto dipende anche dai bilanciamenti di forza e dalle scelte che saranno fatte dai partiti nella geografia provinciale. L’incognita più significativa però riguarda le liste civiche, la mossa che darà CambiaMenti, l’opposizione più agguerrita che ha Simone Giglioli che potrebbe scegliere ancora di affidarsi a Manola Guazzini. Eppure pare che da qualche parte si stia lavorando anche ad una seconda lista civica, capace di strizzare l’occhiolino anche la mondo del centrodestra e quindi di intercettare un elettorato diverso e potenzialmente determinante. I lavori sono in corso.