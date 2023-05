Commercio e sostegni "Crespina è un modello"

La scelta di Crespina per rilanciare il commercio potrebbe dioventare un modello. "Due anni di affitto pagato a chi apre un negozio. La decisione del comune di Crespinadi attrarre nuove attività commerciali sostenendole con un significativo contributo economico è una decisione saggia e da ripetere in molti altri comuni della provincia", dice il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. "Città, negozi, borghi non possono vivere senza la fondamentale presenza di negozi al dettaglio e di prossimità, che svolgono una funzione economica e sociale determinante, come ampiamente dimostrato nel corso della pandemia – aggiunge il direttore – . Fa bene il sindaco Thomas D’Addona ad investire una parte di risorse per attrarre negozi, determinanti in ogni attività di rigenerazione urbana". "C’è un assoluto bisogno di sostenere e rilanciare il commercio delle nostre città, e quanto deciso dal comune di Crespina – conclude – è uno spiraglio di luce che merita tutta la nostra attenzione e il nostro plauso".