Comitato per salvare la Canottieri: "Adesioni anche dall’estero"

La mobilitazione cresce. Sono oltre 200 le adesioni arrivate alla Canottieri San Miniato per la costituzione di un comitato che ha come finalità lo scongiurare la chiusura della Società Canottieri. Ricordiamo che dietro la proposta di un gruppo di soci è stato pubblicata una scheda di partecipazione al Comitato e in meno di un mese sono arrivate alla società tantissime adesioni, oltre 200.

Hanno aderito ovviamente i soci, ma anche i cittadini di San Miniato, le società di canottaggio della provincia di Pisa, addirittura anche dall’estero gli atleti stranieri in gran parte americani e australiani che hanno partecipato a stage di canottaggio organizzate dalla società – spiega una nota –, tra le tante adesioni ci sono anche atleti olimpionici toscani e Giuseppe Abbagnale ex presidente della Federazione Canottaggio Italiana da sempre vicino alle sorti del campo di regata del lago di Roffia. Questa adesione ci dà forza – dice la vicepresidente della Canottieri, Alessandra Zingoni – per continuare quel percorso iniziato 30 anni fa quando il progetto Cittadella degli sport d’acqua sembrava doversi realizzare nel tempo utile dei lavori previsti dal progetto iniziale che risale addirittura agli anni 90".

Con la realizzazione della cassa di espansione, opera assolutamente necessaria per la sicurezza idraulica, "non sono state realizzate di pari passo le opere dell’impianto sportivo come previste dal progetto – viene spiegato –. La mancanza di queste opere mette purtroppo in difficoltà le strutture della Canottieri realizzate negli ‘90, che vengono allagate ogni qualvolta che la cassa di espansione entra in funzione". A breve Presto sarà organizzata la prima assemblea per la nomina delle cariche necessarie alla gestione del comitato "dopodiché chiederemo un incontro con il Comune, la Regione Toscana, Coni e federazioni di riferimento".

C. B.