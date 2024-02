Comitato di solidarietà. Nominati 5 componenti

SANTA MARIA A MONTE

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il Comitato di Solidarietà che si occuperà "di programmare, promuovere, organizzare e coordinare iniziative generali di solidarietà nei confronti di necessità di carattere locale, nazionale ed internazionale". Ne fanno parte cinque consigliere comunali donne: Daniela Boschi delegata dalla sindaca Manuela Del Grande, Benedetta Pandolfi e Valentina Novi per la maggioranza e Elisabetta Maccanti e Patrizia Faraoni per i due gruppi di minoranza. La composizione del Comitato è stata votata all’unanimità dal consiglio che ha approvato alcune modifiche al regolamento proposte dalle consigliere dell’opposizione Viviamo Santa Maria a Monte, Elisabetta Maccanti e Ilaria Parrella. Cioè che "il Comitato di Solidarietà è composto da enti, associazioni e ogni altra organizzazione che operi nel volontariato e/o in attività sociali, culturali e ricreative nel territorio" e portare il numero minimo del direttivo da quattro a otto membri, due di maggioranza e due di minoranza.