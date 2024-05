Comicopoli. Grandi nomi. La prevendita

MONTOPOLI

Terza edizione di Comicopoli, festival della comicità per la direzione artistica di Katia Beni, il 21, 22 e 23 giugno. Dopo il grande successo delle edizioni 2022 e 2023, Comicopoli è pronto a tornare nella splendida cornice del centro storico di Montopoli. Ieri ha preso avvio la prevendita dei biglietti (www.comicopoli.it oppure su https://oooh.events/). Il festival è organizzato dalle associazioni Start.Tip-insoliti progetti d’arte e teatro ed Eliopoli e realizzato con il contributo di Regione Toscana e Comune di Montopoli in Val d’Arno e la collaborazione delle associazioni del territorio, Emergency e alla presenza dei presidi del di Archimede, Frida Kahlo, Toscana Pride e Il Melo sul Monte.

Protagonisti della prima serata Jonathan Canini (nella foto) intervistato da Katia Beni che racconterà al pubblico la sua esperienza artistica (ore 21,30, palco 1, Arco di Castruccio), Paolo Rossi con il musicista Emanuele dell’Aquila in Stand Up Classic-Letture e improvvisazioni da Shakespeare, Orazio, Omero e altri ancora (22.15, palco 2, piazza San Matteo) e, a chiudere, la compagnia Passepartout in "Giallo… quasi paglierino-Ora di cena… con delitto!" (ore 23, palco 3 Giardino del museo Civico, ingresso gratuito e replica per le tre serate).

Il 22 giugno sarà la volta di Lucia Ocone, comica, imitatrice e attrice di grande talento che sarà impegnata in un’intervista con Katia Beni (21,30, palco 1, Arco di Castruccio) e Paolo Migone con "Completamente spettinato (22,15, palco 2, piazza San Matteo). Il 23 giugno, si apre con Katia Beni che incontra Ale & Franz con estratti dal loro repertorio (21,30, palco 1, Arco di Castruccio) e Banda Osiris con "Le dolenti note-Il mestiere del musicista: se lo conosci lo eviti" (22,15, palco 2, piazza San Matteo).