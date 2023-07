Colpo di scena al Palio di Bientina, esclusa una contrada

Bientina (Pisa), 16 luglio 2023 - Doveva essere il giorno del ritorno di tutte e nove le contrade a correre in piazza Vittorio Emanuele II. E invece, nell’antivigilia del 31esimo Palio di San Valentino di Bientina, è successo di tutto. Un giallo che ha portato all’esclusione della contrada biancoceleste Cilecchio. Assente a entrambe le prove di ieri, quella del mattino e a quella del pomeriggio, anche oggi il fantino Andrea Sanna che doveva correre su Ardavli non ci saranno in piazza. Cilecchio è stata esclusa dal Palio per motivi disciplinari. Motivi che non sono stati resi noti ufficialmente dall’organizzazione ma da fonti attendibili parrebbe che il cavallo di Cilecchio sia stato accompagnato “fuori“ nella notte tra giovedì e venerdì, commettendo dunque un’irregolarità.

Saranno quindi otto le contrade che oggi pomeriggio alle 17.30 si presenteranno al canape sotto gli occhi del mossiere Andrea Calamassi. Dopo le cene nelle contrade di ieri sera, stamani alle 8 la giornata inizia con le ultime prove in piazza. Alle 10.30 la messa nella chiesa S. Maria Assunta con la consegna dell’olio e benedizione dei fantini e alle 17.30 l’estrazione delle batterie e il via alla corsa. Con l’esclusione di Cilecchio saranno dunque due batterie da quattro, con i primi due di ogni batteria che si affronteranno in finale. Sarà battaglia con Adrian Topalli su Benito che corre per le Quattro Strade e che va a caccia del poker a Bientina, due volte ha vinto con la casacca rossonera del Puntone ed una volta con quella delle Quattro Strade con la quale tenterà di ripetersi anche quest’oggi. Poker che vuol centrare anche Valter Pusceddu che su Uragano Rosso cercherà di riportare Viarella alla vittoria dopo i successi del 2009 e 2013. Cercherà di bissare il successo dell’anno scorso invece Guerrazzi che si ripresenta con Dino Pes su Unamore. Ci sarà il Centro Storico con il giovane Alessandro Cersosimo su Brayn de Marchesana, il Puntone con Andrea Chessa su Uan King, Santa Colomba con Michel Putzu su Verano, Villaggio con Mattia Chiavassa su Zenios e La Forra con Alessio Giannetti su Vento Fresco.

"Con tanto caldo siamo finalmente arrivati al grande giorno – dice il presidente del Palio, Andrea Orlandi – è stata una grande soddisfazione vedere l’impegno delle contrade durante tutto l’anno per continuare a far crescere questo palio. Sono orgoglioso dei ragazzi giovani che in questi giorni si sono dati da fare per preparare il percorso, vedo voglia di fare e curiosità da parte dei più piccoli. Siamo una mosca bianca nel mondo dei palii, siamo tutti volontari ed è grazie all’impegno di tutti se riusciamo a mettere in piedi questo piccolo miracolo annuale".