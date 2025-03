Codice della strada. Incontro con gli esperti

Conoscere il nuovo codice della strada. Cna Fita organizza, sabato a partire dalle 9, un evento gratuito per associati e non nell’auditorium dell’Unione Valdera. Un vero e proprio momento formativo e informativo – con interventi tecnici di professionisti nonché delle forze dell’ordine – rivolto sia a tutte le imprese e agli operatori professionali del settore autotrasporti, ma anche ai dipendenti delle ditte e agli autisti. Sarà un’occasione – precisa Cna Pisa - per aggiornarsi sulle recenti modifiche legislative e sui nuovi obblighi introdotti, in particolare quelli relativi al cronotachigrafo. La coordinatrice Cna Pisa, Giulia Melighetti spiega: "pur condividendo il principio ispiratore delle modifiche abbiamo affermato che la sicurezza stradale non può essere garantita solo attraverso l’inasprimento delle sanzioni, ma è fondamentale promuovere una cultura della responsabilità alla guida, che unisca l’inasprimento delle sanzioni a misure strutturali come il miglioramento delle infrastrutture, la manutenzione stradale, e l’istituzione di aree di sosta adeguate". "Per l’autotrasporto professionale – conclude – le condizioni delle infrastrutture giocano un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza stradale".