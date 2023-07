"Cocaina per affrontare un colloquio"

Una parte della "coca" trovata, a quanto riferito da una delle persone fermate, sarebbe dovuta servire per "affrontare" un colloquio di lavoro. L’uomo si è giustificato così, durante il controllo. Il sequestro è avvenuto durante un altro blitz nel bosco delle ccerbaie dove sono state impegnati uomini di vari comandi della polizia muncipale. In campo anche due agenti di Santa Croce e sei del Comune di castelfranco di sotto. Un’operazione capillare e sinergia nel bosco della droga e nelle strade che lo attraversano. Oltre 70 veicoli controllati, quattro sequestri di cocaina, tre ritiri della patente per detenzione di sostanze stupefacenti e quattro segnalazioni alla Prefettura. Gli oltre 70 veicoli controllati sono stati nei Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno e Altopascio, per un sequestro totale di quasi due grammi di cocaina, una parte dei quali, appunto destinati allo stess per un colloquio di lavoro. Parole su cui riflettere, poiché dimostrano la scarsa consapevolezza, in parte della popolazione, dei danni che le droghe possono causare alla salute. Durante il blitz sono state inoltre controllate tre postazioni di spaccio, con eliminazione di un bivacco utilizzato dai pusher per le loro attività illecite.

Una situazione, quella che si è accumulata negli anni dentro e intorno al polmone verde, che interessa tre province – e anche due Comuni del Comprensorio – che è causa di percezione di insicurezza delle comunità che vi abitano, anche in ragione di gravi espisodi accaduti di aggressione.

C. B.