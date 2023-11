Clown, amore e fantasia al Quaranthana, San Miniato

Un carrello della spesa come nave per solcare i mari della fantasia, un’isola deserta da abitare, un amore da vivere e una storia da raccontare senza parole ma con l’arte immaginifica del circo. Questo e molto altro è ‘Casa Romantika’, spettacolo teatrale in programma al teatro Quaranthana di San Miniato il 5 novembre alle 17. Uno spettacolo che intreccia clownerie, mimo, musica e immaginazione per parlarci, senza parole, di un tema attuale come quello della plastica. Protagonista è Roman, un clown pescatore ubriacone, allergico all’acqua, che sorpreso da una tempesta, naufraga con la sua barcacarrello, su un’isola di plastica. Visionario, malinconico, romantico come solo un clown sa essere, Roman si troverà a riciclare tutto quello che trova in modo originale. Moderna versione di un Robinson Crusoe, saprà ricostruire un intero mondo da quello che altri hanno gettato via: quattro pali che diventano una casa, una tovaglia che fa da tetto, mantello, ombrello e una tanica di benzina che saprà far divampare una ‘Romantika’ storia d’amore. La firma è di David Bianchi e Riccardo Rombi e l’evento rientra nel cartellone della rassegna ‘Sognare teatro famiglie’ a cura del Teatrino dei Fondi.