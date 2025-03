Cittadinanza onoraria: "Alla coppia del teatro"

BUTI

La coppia del teatro di Buti diventa cittadina onoraria di Buti. Giovanna Daddi e Dario Marconcini, attrice lei e regista lui, con seconda casa il "Di Bartolo", sabato riceveranno il prestigioso riconoscimento dalle mani della sindaca Arianna Buti per la loro pluridecennale attività teatrale che ha contribuito, in maniera inequivocabile e indelebile, a tenere in vita uno dei gioielli del paese alle pendici del Serra. A Buti sarà un fine settimana dedicato a Dario e Giovanna.

"Il Comune – dice la sindaca Arianna Buti – ha da sempre investito per la realizzazione di una stagione teatrale di qualità e Dario e Giovanna hanno reso possibile far divenire Buti una piccola culla di innovazione teatrale che si è perfettamente fusa con la tradizione del territorio. Visto il grande lavoro artistico che Dario e Giovanna hanno effettuato negli anni, la qualità di questo lavoro e e visto il legame e il rispetto che si sono creati con tutte le realtà culturali locali, il consiglio comunale ha proposto e approvato di conferire loro la cittadinanza onoraria a

riconoscimento della pluridecennale attività teatrale".

Domani, sabato 8 marzo, alle 17, nella sala "di Bartolo" sarà presentato, con la partecipazione degli autori Gianfranco Capitta giornalista esperto di teatro e Carla Pollastrelli storica co-direttrice della Fondazione Pontedera Teatro, il volume "Scene da un matrimonio" che racconta "il modo peculiare e tuttavia rigoroso, di Giovanna e Dario, di vivere il teatro quasi come un’avventura". Sarà presente all’evento Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale che ha patrocinato la pubblicazione del volume. Alle 18 il conferimento della cittadinanza onoraria.

"La vita di Giovanna e Dario – aggiunge la sindaca Buti – è stata una vita ricca e movimentata, feconda di occasioni, di formazione e di curiosità dove la passione ha avuto la supremazia. E la passione, associata all’intelligenza, potremmo dire che è tuttora per il loro teatro la molla più forte che ancora li spinge ad andare in scena, con riconoscimenti unanimi per la qualità delle loro proposte e del loro lavoro creativo. Contestualmente alla presentazione del libro sarà consegnata ai due artisti la cittadinanza onoraria di Buti a dimostrazione dell’intenso legame tra la comunità di Buti con Giovanna e Dario. Successivamente, andranno in scena al teatro Vittoria di Cascine, in attesa della imminente ristrutturazione del ’Di Bartolo’ con l’ultimo spettacolo in stagione con ’Storie di donne’, due brevi atti unici: il primo di Strinberg, ’La più forte’ e a seguire Beckett con ’Dondolo’".