Cittadella dell’acqua a Roffia: "Solo altra fuffa elettorale"

"Un vecchio sogno", secondo la Lega, dal sapore elettorale. "L’amministrazione ha fatto intanto uscire dal cassetto dei sogni la realizzazione di una “cittadella dell’acqua” nella buca di Roffia recentemente trasformata in cassa di esondazione – attacca Roberto Ferraro –.. Quella della cittadella è una lunga storia, e ogni tanto, quando fa comodo, la si tira fuori, si ipotizzano grandi eventi sportivi che richiederebbero un importante ampliamento dello specchio d’acqua, si pensano palestre, servizi, strutture galleggianti e financo possibili strutture ricettive da far nascere al posto della vecchia cartiera". "Ovviamente come sempre è tutta fuffa che verrà riposta nel cassetto anche perché se ci fosse stata veramente la volontà di creare un vero sito sportivo non si sarebbe demolita la palazzina destinata agli sport acquatici a suo tempo costruita – chiosa Ferraro – e mai utilizzata. Oltre a ciò un ulteriore ampliamento dello specchio d’acqua potrebbe rimettere in discussione la sicurezza idraulica tanto faticosamente raggiunta".