Cimitero, infuria la protesta: "Cattivi odori e sversamenti vanno avanti da tempo"

Ponsacco, 13 settembre 2023 – L’odore è nauseabondo, a tratti insostenibile. Sono gli stessi cittadini di Ponsacco adesso ad alzare la voce. Non ne possono più, sono molto arrabbiati. Da alcuni loculi dell’ala nuova del cimitero comunale continuano a fuoriuscire liquidi che, soprattutto quando le temperature sono più alte, diffondono un fetore disgustoso che non permette neppure di avvicinarsi alle tombe. Nella settimana di Ferragosto il Comune aveva chiuso il camposanto comunale tre giorni per "ripristino igienico sanitario".

L’amministrazione comunale ponsacchina aveva dichiarato che l’ente è parte lesa di questa situazione. Ma a subire un grande disagio, anche dopo gli interventi di tre settimane fa, sono tutti quei cittadini che in questi loculi hanno i propri cari e che vorrebbero poter portare un fiore e fare una preghiera in santa pace, senza dover assistere a quella che non è più una situazione indecorosa ma che è diventata insostenibile. "È un problema che va avanti da un anno e mezzo – dice Mauro Montagnani – da marzo-aprile fino ad ottobre dell’anno scorso l’odore era molto forte, come lo è anche quest’anno in questi mesi d’estate. Già in passato un paio di loculi erano stati riaperti perché c’erano stati sversamenti ma niente è cambiato. Abbiamo pagato migliaia di euro per il posto e ci hanno chiesto diverse centinaia di euro anche per la muratura, che non è mai stata fatta visto che questi loculi sono in cartongesso".

In particolare sono dieci i loculi dai quali fuoriesce più liquido, dove peraltro attraverso una tettoia di vetro batte direttamente il sole accentuando i cattivi odori che nelle giornate più calde genera voltastomaco. "Alcuni giorni fa veniva da vomitare – testimoniano Cristina Chetta e Maria Rosaria D’Alessandro – che i responsabili ammettano i propri errori e trovino una soluzione visto che questi loculi li abbiamo pagati profumatamente".

Chiedono interventi risolutivi. "In passato sono stati fatti diversi spostamenti – dice un altro cittadino – ma è più un costo mettersi a spostare le salme ogni volta che rimuovere completamente questa parte di cimitero e bonificarla". Scende in campo anche l’opposizione. "Ora basta, il Comune deve intervenire – dice il consigliere Gianluca Tuzza di Insieme Cambiamo Ponsacco – questo è un luogo sacro ed i familiari dei cari defunti sono stremati. Basta dare la colpa ad altri, è arrivato il momento di risolvere questa situazione una volta per tutte. Ci muoveremo anche con l’Asl".