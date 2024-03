Ciak, una nuova vita. Riapre il cinema Agorà: "Luogo per la comunità"

In tanti ieri hanno voluto partecipare, e festeggiare, alla riapertura dello storico cineclub Agorà di via Valtriani. Dopo un anno di lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico le porte dell’Agorà si sono nuovamente aperte ai tanti appassionati di cinema che già ieri sera hanno potuto assistere alla prima proiezione dell’anno, il film Povere Creature! in lingua originale. "Finalmente, in questi mesi in tanti ci hanno sommerso di domande sulla riapertura dell’Agorà, segno evidente di quanto questo luogo sia importante per la nostra comunità" le parole di Maria Chiara Panesi di Arci che gestisce il locale. "I lavori sono ancora work in progress ma volevamo riaprire il prima possibile, è mancato troppo – spiega Panesi – inoltre è partita una stagione cinematografica straordinaria che sta riportando tantissime persone al cinema".

E questa grande partecipazione si è tradotta anche in una corsa per sottoscrivere la tessera associativa (8 euro, under 25 4 euro). Sono già state una cinquantina quelle rilasciate in questi giorni precedenti la riapertura. "Mi fa piacere vedere tante persone – ha detto il sindaco Matteo Franconi – segno che c’è un’attenzione particolare per questo luogo e la volontà di tenerla viva. Il primo ringraziamento è a Federico Fabiani per aver tenuto alto, in questi mesi di lavori, il rapporto con il pubblico e al tempo stesso con l’azienda. Siamo presenti con tutta la giunta perché questo è un luogo del cuore per tutti". L’assessore Mattia Belli ha poi spiegato nei dettagli i lavori da 200mila compiuti. Dal nuovo impianto di condizionamento dell’aria, all’efficientamento energetico, il relamping con le nuovi luci a led e l’impermeabilizzazione del tetto. Una sala che ora potrà quindi restare aperta nei mesi più caldi con l’aria condizionata. Le proiezioni andranno avanti per tutto il weekend, stasera alle 21.30 verrà proiettato il film La Zona d’interesse, fresco vincitore di due premi Oscar.

Luca Bongianni