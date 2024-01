Chiuso ponte via Maremmana: "Da verificare eventuali danni causati dall’autoarticolato"

PONSACCO

Il ponte sull’Era che collega via Chiavaccini a via Maremmana resta chiuso. Ieri la sindaca di Ponsacco, Francesca Brogi, ha firmato l’ordinanza dopo aver ricevuto la relazione del comando provinciale dei vigili del fuoco, intervenuti martedì pomeriggio quando l’autoarticolato di 40 tonnellate è rimasto incastrato sul piccolo ponte la cui portata era già stata abbassata a 3,5 tonnellate e il passaggio ristretto a 2,3 metri. Il camionista ha evidentemente oltrepassato cartelli e restrizioni ben evidenti.

"Nell’immediatezza, visto quanto sopra, si è provveduto a rimuovere parte del guard rail e alcuni supporti verticali che lo compondono al fine di rendere possibile il transito dell’autoarticolato – scrivono i vigili del fuoco nel verbale pubblicato all’albo pretorio del Comune di Ponsacco insieme all’ordinanza di chiusura – E’ stato poi successivamente inibito il transito sul ponte. Vista la massa dell’autoarticolato e la limitazione già presente sul ponte, si ritiene necessaria la verifica da parte di tecnico qualificato dello stato conservativo del manifatto in modo da poter escludere danneggiamenti permanenti alla struttura che ne possono minare la staticità e, se necessario, porre in essere i lavori di messa in sicurezza della stessa da parte di ditta specializzata".

La paura è che il ponte abbia subito ripercussioni statiche dal passaggio del camion oltre dieci volte superiore al peso massimo consentito per quella struttura. Da qui la chiusura e l’immediato impegno del Comune a far intervenire i tecnici per una prima valutazione. Al momento è impossibile stabilire quanto debba restare chiuso il ponte.

g.n.