Chiude la mostra Ritratti . In 3 mesi 7mila visitatori "Obiettivo centrato"

Un buon bilancio per la mostra “Ritratti”, realizzata con scarti industriali da Scart, progetto artistico del Gruppo Hera, ospitata dall’8 dicembre e fino a domenica scorsa negli spazi espositivi del Palp di Pontedera. I numeri delle mostra che chiude i battenti parlano di 7000 persone in totale che hanno ammirato le opere, con una straordinaria partecipazione dei ragazzi delle scuole. 1600 gli studenti che hanno visto la mostra e che sono stati anche coinvolti nel concorso per la realizzazione degli Umarell, fatti con materiale riciclato ed esposti sabato scorso a Palazzo Pretorio.

Meno di tre mesi, ma intensissimi, per un evento entrato nel cuore di tantissime persone e che ha catturato l’attenzione di molte realtà del territorio che, proprio all’interno della mostra, hanno organizzato avvenimenti e manifestazioni culturali. E grande risalto, anche sui social, per una esposizione, a ingresso gratuito, che ha ospitato decine di volti di star di sport, musica e cinema, tutti realizzati con scarti industriali, in partnership con alcune tra le più importanti Accademie di Belle Arti Italiane.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Pontedera Matteo Franconi: "Obiettivo centrato, con un doppio traguardo. Da una parte la conferma, l’ennesima, che lo spazio espositivo di Palazzo Pretorio è il luogo dove batte il cuore della cultura del territorio. Dall’altro il messaggio, mandato dalla mostra, che ha adottato materiali “rifiutati” per trasformarli in arte”". "Portare Scart a Pontedera per il Gruppo Hera è stato importante", ha spiegato Maurizio Giani, direttore marketing Herambiente e ideatore di Scart.