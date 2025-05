Chiesa in Cina, festa mondiale di preghiera

SANTA CROCE

Si svolgerà a Santa Croce la XVI festa mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina. Questa venne istituita da Papa Benedetto XVI ed ogni anno si celebra dove c’è la presenza di comunità cattoliche cinesi. L’anno scorso, fu la volta di Napoli e l’anno prossimo, toccherà a Padova. Mõnsignor Paccosi, Vescovo della diocesi di San Miniato, ha accolto l’invito del delegato nazionale don Paolo Kung, scegliendo Santa Croce per i giorni 24 e 25 maggio. Il delegato diocesano, don Yang raccoglie e celebra regolarmente l’eucarestia con le comunità cattoliche presenti nel circondario nella chiesa di San Rocco. Questo il programma. Sabato 24, nel pomeriggio, arrivo dei delegati da tutta Italia. Alle 18 Santa Messa celebrata dal direttore della Fondazione Migrantes di Roma nella chiesa di Sant’Andrea. Dopo cena spettacolo culturale al Teatro Verdi. Domenica 25 alle ore 9 foto dei gruppi presso la chiesa di Sant’Andrea da cui partirà il rosario itinerante per la chiese di San Rocco, Santa Cristiana e San Lorenzo, dove il Vescovo Monsignor Paccosi officerà la celebrazione delle 11. Dopo il pranzo si concluderà la XVI festa della preghiera per la chiesa in Cina, i delegati rientreranno, portando alle loro comunità il saluto degli intervenuti e l’invito per l’incontro di preghiera per il 2026 a Padova. Questa festa, coinvolge la regione Toscana ed in particolare i Comuni di Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Vinci e Santa Croce, dove vivono o lavorano diversi cattolici cinesi.

Marco Lepri