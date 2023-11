Chiedere e offrire aiuto. L’impegno di Confartigianato. È attivo un numero verde

Una grande mobilitazione per sostenere il tessuto economico ferito dall’alluvione. Confartigianato Imprese Toscana, insieme alle associazioni territoriali, ha attivato una serie di iniziative di aiuto e assistenza alla popolazione e alle imprese colpite dall’alluvione. Per raccogliere richieste e offerte di aiuto, di informazioni e per segnalazioni è attivo il numero verde gratuito 800-951-118, che sarà attivo dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 dal lunedì al giovedì e dalle 8.30 alle 13 il venerdì. Nelle prossime ore sarà lanciata una raccolta fondi per testimoniare solidarietà e concreto sostegno alla popolazione e alle imprese dei territori alluvionati.