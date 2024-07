Chiara, Virginia Silvia e Gregorio. L’ambito traguardo della laurea

COMPRENSORIO

Tre lauree magistrali. Tre argomenti diversi tra loro ma emblematici degli interessi e della preparazione di tre giovani. Chiara Menichetti di Castelfranco ha conseguito con il massimo dei voti e la lode la laurea in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate all’Università di Pisa discutendo la tesi "Abitudini alimentari e utilizzo di integrazione nei soggetti che praticano esercizio fisico". Gregorio Rossi di San Miniato si è laureato in Diritto dell’innovazione per l’impresa e le Istituzioni al dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa discutendo la tesi in diritto bancario "La regolamentazione dei servizi di pagamento tra FinTech e Digital Euro". Virginia Silvia Sicuranza di Castelfranco si è laureata in Scienze religiose con indirizzo pedagogico–didattico all’Istituto Santa Caterina a Firenze discutendo la tesi "La cura-Una chiamata d’amore". Alle due neo-dottoresse e al neo-dottore congratulazioni da familiari, parenti e amici.