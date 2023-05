Certamen, al via la trentanovesima edizione

Il consiglio direttivo della delegazione Aicc di Pontedera presenta la XXXIX edizione del Certamen, che si terrà domenica 14 maggio al liceo Andrea da Pontedera. "Sono una vecchia insegnante di latino e greco del liceo classico di Pontedera, ormai da tanti anni in pensione – scrive la professoressa Laura Marconcini – ma sempre molto vicina al mondo degli adolescenti e dei giovani, per i quali, a parte la proposta pluriennale della gara di latino, all’interno delle molte attività portate avanti per l’Aicc con i colleghi cerchiamo occasioni continue di arricchimento culturale, in primo luogo all’insegna della formazione dell’autonomia di giudizio. Un esempio recentissimo è dato dall’organizzazione di una serie di incontri dedicati all’opera di Giovanni Verga che si è conclusa con l’intervento di Romano Luperini. E per il Ponte di Parole organizzato dal Comune, abbiamo curato la lettura della commedia Adelphoe di Terenzio". Il Certamen è un concorso storico che premia i giovani latinisti dei licei. Sono due le tipologie di concorso. Il Certamen in ponticulo Herae è riservato agli studenti iscritti alla V ginnasio (il secondo anno del liceo classico) e al secondo anno del liceo scientifico e dei licei linguistico e delle scienze umane, della Regione Toscana, e consiste nell’interpretazione e in commento di un passo di un autore latino. Il Certamen Coronarium, in memoria di Beatrice Pelagagge, è un concorso riservato agli studenti che frequentano l’ultimo anno del classico e consiste nell’interpretazione e nel commento di un passo di un autore latino. La premiazione avverrà martedì 30 maggio alle 11 all’Auditorium del Museo Piaggio.