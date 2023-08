Cercasi centisti a Calcinaia per celebrare 79 anni dalla Liberazione

Il Comune di Calcinaia intende dar seguito ad una bella consuetudine, quuella di celebrare il giorno della Liberazione del Paese, il 2 settembre di 79 anni fa, insieme ai neo 18enni del territorio e a studentesse e studenti che si sono diplomati con 100100 alla Maturità. Per questo motivo l’amministrazione ha già inviatoe lettere d’invito ai diretti interessati per l’evento che si svolgerà la mattina di sabato 9 Settembre alle 10 e che prevede la consegna della Costituzione a ragazze e ragazzi 18enni e un attestato di merito a chi si è diplomato con il massimo dei voti. A questo proposito, sebbene gli uffici comunali abbiano contattato tutte le principali scuole della provincia di Pisa, il Comune chiama all’appello tutti i maturi con 100100. Chi fosse in possesso dei requisti sopracitati e non avesse ancora ricevuto l’invito dell’Amministrazione è pregato di rivolgersi a uno di questi numeri 0587 265455 - 0587 265469 oppure di comunicarlo via mail a questo indirizzo: [email protected]