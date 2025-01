Centro storico, sei mesi di passione. Il maxi cantiere e la nuova viabilità

Le ruspe sono tornate in piazza del popolo. Il maxi cantiere che interesserà il centri storico fino all’estate ha preso forma. Il via è - come da programma - con il completamento della piazza rimasta a mezzo. Le operazioni saranno concentrate nella parte alta, quella che affaccia su via Battisti, tanto che - stavolta - è via Ser Ridolfo a dover sopperire al carico di traffico: un semaforo ne regola il doppio senso di circolazione. Ieri è stato installato e, per aiutare gli automobilisti ad orientarsi in questa nuova fase della viabilità, erano presenti anche due agenti della polizia municipale.

I prossimi sei mesi, infatti, saranno un periodo molto delicato per il centro storico. Che non può permettersi sosta selvaggia: si correrebbe il rischio di una vera e propria congestione del traffico. In via Iv Novembre, ieri, è stata sistemata una delimitazione a nastro che interdite la sosta lungo i capitelli del camminamento pedonale. Inoltre siamo in presenza di un cantiere che presuppone modifiche temporanee alla viabilità e sul quale si mantiene alta attenzione sia da parte dei residenti, sia dai commercianti. Modifiche temporanee che subiranno ulteriori variazioni quando le operazioni si sposteranno sui via Conti fino alla piazzetta del Fondo: in quel caso il cantiere dividerà irrimediabilmente in due il centro storico. Durante le operazioni – la fase più lunga sarà dedicata alla sistemazione dei sotto servizi – la strada sarà percorribile solo a piedi. La prima delle tre fasi dell’intervento, ha riguardato la porzione della piazza antistante la chiesa di San Domenico e il lato sinistro della piazza: adesso è la volta del lato destro e questo richiede la chiusura della circolazione. L’intervento è interamente finanziato grazie ai fondi per la rigenerazione urbana del bando Pnrr, ed ha un costo complessivo di circa 1,9 milioni di euro.

Dal 7 al 31 gennaio Piazza del Popolo e via Battisti (ad eccezione dei residenti e delle strutture ricettive) saranno chiuse al traffico. La Ztl sarà regolarmente attiva nel fine settimana, come prevede l’orario invernale. Poi inizieranno, appunto, i lavori si via Conti e con la dine del mese l’amministrazione darà tutte le indicazioni sui come sarà gestita la viabilità. Questo sarà il passaggio più "impattante" sulla fruibilità del centro storico e per le attività commerciali.

Carlo Baroni