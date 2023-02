Centro sportivo polivalente a Romano Fogli

SANTA MARIA A MONTE

Il Centro polisportivo comunale di Ponticelli sarà intitolato a Romano Fogli, il campione e allenatore di calcio scomparso nel settembre del 2021 a 83 anni. Fogli era nato a Santa Maria a Monte nel 1938 e nelle strade e piazze del suo paese aveva inziato a giocare a calcio con un pallone di stoffa. A neanche quindici anni il debutto nei dilettanti con la squadra del borgo e pochi mesi dopo viene notato dagli osservatori del Torino che lo portano in Piemonte. Da lì l’inizio di una carriera straordinaria con le maglie di Torino, Bologna, Milan e Catania e della nazionale. Romano ha sempre mantenuto legami strettissimi con Santa Maria a Monte, tornando sempre nella casa di via San Sebastiano anche quando gli impegni calcistici erano molteplici e a distanza di centinaia di chilometri. Anche per questo motivo la giunta comunale Monte ha deciso di intitolargli il Centro polisportivo di Ponticelli dove si trovano lo stadio, il campo sussidiario da calcio, la pista di atletica, il palazzetto dello sport, la pista di pattinaggio, i campi da calcetto e i campetti per l’attività dei bambini della scuola calcio che Romano ha contribuito a fondare e guidare per molti anni. "Romano Fogli figura che nel corso degli anni si è particolarmente distinta per generosità e spirito di servizio, per il sostegno e la promozione del gioco del calcio e per i notevoli successi e impegni sportivi portati avanti ai massimi livelli", si legge nella motivazione della giunta. La famiglia Fogli ha dato il benestare all’intitolazione.

g.n.