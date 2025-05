Verso il gran finale degli Ecodays. Ecco le classi premiate da Ecofor. E oggi un sabato intenso in città

Verso il gran finale gli Ecodays 2025, festival organizzato da Ecofor Service Spa di Pontedera. Ieri si è svolta la premiazione della seconda edizione del premio Ecofor Libri, con vincitori in due categorie. Narrativa per adulti: Valentina D’Urbano con "Figlia del temporale", che parla di libertà e rispetto per la natura. Libri per ragazzi: Francesco d’Adamo con "Il sentiero degli orsi", che racconta il legame tra una ragazza e un’orsa, stimolando riflessioni sulla protezione degli animali e l’immigrazione. Ciascuno ha ricevuto un premio di 1.000 euro. L’associazione Lunperlaltro ha presentato il ricettario "Cucinare senza spreco".

Sono state premiate due scuole partecipanti al progetto EcoZoomer, dedicato alle energie rinnovabili. La vincitrice tra le elementari è la classe 4A dell’istituto Pertini di Fornacette, mentre tra le medie, la 2B dell’istituto M.K. Gandhi di Pontedera. Altri premi: 1B dell’istituto Luigi Russo di Casciavola, 3A dell’istituto Pertini di Fornacette e 2B dell’istituto De Andrè di Cascina. Nel centro di Pontedera per bambini e ragazzi ecco il laboratorio Ecolab Playgreen, aperto tutti i giorni, come il Ledwall Virtual Tour in piazza Martiri della Libertà, che permette di esplorare gli impianti Ecofor Service in modo virtuale. Nel Padiglione Ecodays, la mostra "Water Preservation" con 44 foto del World Water Day Photo Contest 2025, organizzato da Lions International e l’Onu, che celebra l’acqua come risorsa preziosa. La mostra, realizzata con il contributo di Acque Spa, sarà visitabile anche in altre città. Oggi dalle 9 alle 18, in via Madre Teresa di Calcutta, si svolge Carboot, mercato di oggetti usati con vendita e scambio, con postazioni auto a 10 euro, il cui ricavato sarà donato alla Pubblica Assistenza. Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, visite guidate agli impianti di Ecofor Service a Gello. Alle 10.30 e 16.30, al Padiglione Ecodays, asta benefica di 15 fotografie di Alessandro Bergamini, con il ricavato destinato all’associazione Doremiao. Alle 14.30, in piazza Martiri della Libertà, BikeDay by Ecodays, per far scoprire ai bambini come si guida una mountain bike. Alle 15, nei Giardini Baden Powell, ottava tappa dello spettacolo "Fino all’ultimo riciclo" con attività per bambini, adulti e musica dal vivo. Alle 18, in piazza Curtatone, concerto "Green" del Jazz Village. Dalle 17.30, in corso Matteotti, Ecoattori coinvolge bambini e ragazzi con giochi e scherzi sugli EcoLavori. In piazza Cavour, laboratorio Ecolab Playgreen per bambini e ragazzi con materiali riciclati. In piazza Martiri della Libertà, il Ledwall Virtual Tour permette di esplorare gli impianti Ecofor Service attraverso un viaggio virtuale.