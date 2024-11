Centro raccolta rifiuti, nuovi orari: "Per renderlo più accessibile"

Il Comune di Terricciola comunica che, a partire da lunedì, il centro di raccolta dei rifiuti di La Rosa, gestito da Geofor seguirà un nuovo orario di apertura, studiato per ottimizzare il servizio e rispondere meglio alle esigenze dei cittadini. I nuovi orari saranno i seguenti: mercoledì 7-13, giovedì 13-19 e sabato 7- 13. "Rispetto all’orario precedente, abbiamo deciso di introdurre l’apertura pomeridiana del giovedì, dalle 13 alle 19, per venire incontro alle esigenze dei cittadini che, per impegni lavorativi o personali, trovano difficoltà ad accedere al centro di raccolta negli orari mattutini – ha commentato l’assessore Edoardo Colombini – Questa scelta è frutto di un’attenta analisi dei flussi di utenza e ha l’obiettivo di migliorare il servizio, rendendolo più accessibile a tutta la popolazione. Crediamo che con questo nuovo orario sarà possibile favorire una maggiore partecipazione dei cittadini al corretto conferimento al centro di raccolta, contribuendo così a migliorare la qualità dell’ambiente e della vita nel nostro Comune".

La modifica è stata pensata anche in funzione di migliorare la gestione del traffico verso il centro, evitando picchi di affluenza in orari limitati. L’introduzione dell’apertura pomeridiana punta, infatti, a distribuire più equamente l’afflusso e a offrire un servizio più efficiente e flessibile. "Abbiamo accolto con favore le indicazioni dell’Amministrazione comunale, nell’ottica di una piena collaborazione – ha aggiunto l’amministratore delegato di Geofor Paolo Vannozzi - Geofor si impegna costantemente a garantire un servizio efficiente e di qualità per i cittadini di Terricciola. La nostra priorità è quella di adattare il servizio alle esigenze del territorio".