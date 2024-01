Cena e poi spazio al tango, ecco Musica con gusto

Musica con gusto. È il nome del primo di una serie di spettacoli che saranno organizzati al teatro comunale di Lajatico, patrocinati dal Comune, che porterà ad una rassegna di eventi creati ad hoc per valorizzare il piccolo borgo nel periodo invernale. Lo spettacolo, reso possibile dalla collaborazione tra l’associazione di promozione sociale Legamidarte di Firenze, il Comune di Lajatico e vari enti, andrà in scena sabato 20 gennaio alle ore 21. Si tratta di un breve racconto inedito che passa attraverso tre elementi narranti quale la musica, il ballo e la recitazione e che si fonderanno creando quell’alchimia che rende il "tango ", ancora oggi, non una semplice danza ma un pensiero che si balla. La serata verrà condotta da Maria Triggiano, voce narrante, mentre al pianoforte ci sarà il gruppo Duo Nuages (formato da Cristina Donnini e Scilla Lenzi) e balleranno il Maestro Daniele Donofrio e Veronica Donofrio. L’autore dei testi e dello spettacolo inedito è Rosario Rannisi e la produzione di Alessandra Bimbi. "Siamo sicuri – dicono gli organizzatori – che sarà una serata particolare dove, oltre alla cena pre-evento da poter consumare in uno dei ristoranti caratteristici di Lajatico (Ristoro Da Nello e L’Aja Toscana, ndr), assisteremo ad uno spettacolo carico di emozioni e di colori che ci faranno rivivere con semplicità le fantastiche atmosfere del tango". Posto riservato ai partecipanti della cena (prenotazione obbligatoria al 348.6607890), poi ingresso libero fino ad esaurimento posti.