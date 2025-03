"Ceccardi e l’occasione per stare zitta"

La proposta choc di un bordello a Posnacco continua a animare il duello politico. Che si fa aspro. Ora che è intervenuta l’onorevole Susanna Ceccardi. Pd e Italia Viva vanno all’attacco: "Sentire una deputata europea dichiararsi favorevole alla legalizzazione delle case di tolleranza fa capire il livello di bassezza a cui è arrivata la nuova destra sovranista a trazione Putin, Trump ed Orban – si legge in una nota : . Posizioni che fanno capire quanto sia ancora lungo il processo di emancipazione della donna visto e considerato che una parte del mondo femminile, che tra l’altro ricopre importanti incarichi politici, condivide quegli stereotipi di genere che non debbono più avere spazio in una società civile".

"Sulla questione dei rom la Ceccardi ha perso l’occasione per stare zitta, vista la pessima figura rimediata da lei e dal suo mentore Salvini nell’ultima apparizione a Ponsacco – l’affondo –. A maggio avevano promesso che sarebbe ritornati a fine estate per brindare con il sindaco Gasperini alla liberazione del palazzo rosa ed invece non si è visto nessuno. Lei ha sempre dichiarato che la chiusura dell’immobile di via Rospicciano era possibile e si poteva attuare, ma allora perché il sindaco leghista Gasperini, da lei tanto sostenuto, ha rinunciato allo sgombero immediato del palazzo rosa e sta portando avanti le medesime politiche di ricollazione delle famiglie attuate della giunta Brogi?".