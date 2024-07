Cassa di Risparmio di Volterra: sottoscritto un accordo con Anima Sgr

Anima Sgr e Cassa di Risparmio di Volterra hanno sottoscritto un accordo di partnership nel settore del risparmio gestito, con una durata di cinque anni, rinnovabile. L’accordo si inserisce nella strategia del gruppo Anima di rafforzare gli investimenti sui partner distributivi a maggior potenziale e ha l’obiettivo di sviluppare ulteriormente le attività di risparmio gestito in collaborazione con la banca. La partnership prevede a tal fine che Anima possa supportare alcune iniziative commerciali e di marketing sulla rete delle filiali della banca con sede a Volterra, a sostegno delle attività di consulenza finanziaria e collocamento. Fra queste, particolare attenzione sarà posta alla formazione di alto livello messa a disposizione da Anima finalizzata alla valorizzazione della rete dei consulenti della Banca. "L’essere vicini e rilevanti per i nostri clienti rappresenta la vocazione di Cassa di Risparmio di Volterra - dichiara il direttore generale Stefano Pitti - Il consolidamento dell’accordo con Anima permetterà di offrire soluzioni di investimento capaci di creare ancora più valore per i nostri clienti, ampliando il servizio di consulenza per permettere una più consapevole gestione dei risparmi".

"L’accordo con la Cassa di Risparmio di Volterra conferma ancora una volta la volontà di Anima di essere presente in modo crescente sul mercato delle banche territoriali, per le quali siamo sempre di più un punto di riferimento per il risparmio gestito. Questo nuovo accordo testimonia l’impegno di Anima nel creare valore per le proprie reti partner attraverso un’offerta in grado di integrare prodotti affidabili e soluzioni innovative con servizi di eccellenza a supporto delle attività di consulenza e collocamento - commenta Fabrizio Carenini responsabile Reti Bancarie di Anima - Siamo onorati di essere stati scelti anche dalla Crv come partner di riferimento nel settore del risparmio gestito".