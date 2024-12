Case popolari. Lavori conclusi per 900mila euro

Oltre 900 mila euro per l’edilizia popolare a Pomaia. Il 15 gennaio 2025 termineranno le operazioni di manutenzione al fabbricato di Apes, data oltre la quale le famiglie potranno iniziare le operazioni di trasloco nei 4 appartamenti di edilizia residenziale pubblica oggetto di un corposo piano di investimenti giunti con i fondi del Pnrr. L’importo complessivo finanziato ammonta a 976 mila euro.

"È una grande soddisfazione – commenta Giamila Carli, sindaca di Santa Luce – perché vediamo realizzarsi un investimento importante da parte di Apes nel nostro territorio comunale. Un finanziamento che vale quasi 1 milione di euro e che non è così scontato per il Comune di Santa Luce. Apes ha riconosciuto un’esigenza, la riqualificazione degli appartamenti in via Volta, e fatto del nostro territorio un elemento di priorità. A gennaio verranno dunque consegnati agli inquilini appartamenti completamenti messi a nuovo, adeguati ai tempi di oggi, all’interno di un palazzo della fine degli anni Quaranta".

I lavori sono scattati il 25 maggio 2023 e hanno previsto una totale rigenerazione dell’immobile: i cantieri al tetto, alla facciata con intonaco armato in fibra di vetro, il riconsolidamento di tutte le murature, il rifacimento degli impianti termici, idraulici e elettrici. I cantieri hanno interessato, proseguendo, pittura e intonaci, sia esterni che interni, i pavimenti, il muro di contenimento esterno, le scale di accesso esterne e il rifacimento di tutta l’area esterna del fabbricato.

"Un’operazione robusta – conclude – che consegnerà, agli inquilini, appartamenti praticamente nuovi di zecca e una struttura consolidata e riqualificata sotto ogni aspetto. Nel Comune di Santa Luce ci sono 43 alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti da Apes. L’augurio è che vi siano nuove occasioni per interventi di natura ordinaria e straordinaria".